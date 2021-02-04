موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من ذات الشهر.

وتقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ، يوم الأثنين، في الثامن من فبراير القادم علي ملعب أحمد بن علي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين عملاقى إفريقيا وأوربا بالإضافة لقنوات الكأس القطرية، في تمام الثامنة مساء.

ويصطدم الأهلي بالعملاق البافاري بعد خطي عقبه الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور، بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات خلال الشوط الأول.

وأحرز الشحات هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وظل هجوم الدحيل يحاول تعديل النتيجة بينما وقف محمد الشناوي كحائط صد أمام محاولات الفريق القطري، لتنهى المباراة بفوز الأهلي وصعوده لنصف نهائي البطولة.

د90، أنتهت المباراة بين الفريقين، بفوز الأهلي وصعود المارد الأحمر لنصف نهائي مونديال الأندية.

75 د، يواصل الدحيل الضغط لإحراز التعادل قبل نهاية المباراة.

الدقيقة 60، تشهد ضغط متواصل للدحيل القطري من أجل إحراز هدف التعادل.

مع بداية الشوط الثاني من المباراة، قام المدير الفني للدحيل بإجراء تغيريين دفعة واحدة بين شوطى اللقاء.

وأنتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والدحيل بتقدم المارد الأحمر بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات في الدقيقة30.

و ألغي حكم مباراة الدحيل والأهلي الهدف الثاني للمارد الأحمر عن طريق والتر بواليا مرمى الدحيل بداعي التسلل، في الدقيقة 38 ضمن مباريات كأس العالم للأندية.

وأحرزحسين الشحات الهدف الاول للأهلي في مرمى الدحيل القطري في المباراة التي تقام أحداثها علي استاد المدينة التعليمية ضمن مواجهات كأس العالم للأندية.

30 دقيقة من الشوط الأول، سجل حسين الشحات الهدف الأول للأهلي في مرمي الدحيل

20 دقيقة من أحداث المباراة، سيطرة الأهلي علي المباراة في محاولة لفك دفاع الدحيل.

مرور ربع ساعة من أحداث المباراة، وبدء الدحيل الدخول في أجواء المباراة.

أول 11 دقيقة من عمر المباراة ، وضغط متميز من الأهلي، ولم يحضر الدحيل حتى الان.

سجال بين الفريقين لتسجيل الهدف الأول، الأهلي يواصل الضغط لإحراز أول الأهداف في البطولة.

وتغلب الأهلي علي الدحيل بهدف نظيف علي حساب الدحيل القطري.