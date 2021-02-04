النائب عمرو القطامي: الواحات البحرية بحاجة لاهتمام الحكومة صحيًا..والتأمين الصحي الشامل حلم المصريين

أكد النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي الشامل كان حلم كبير وقد حققنا بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، موضحًا أن التحديات لا تزال كبيرة لتطبيقه فى كل محافظات مصر.

وأوضح القطامي، في تصريحات له على هامش مشاركته في الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور وزيرة الصحة، ان الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة التي تضم الهرم وأكتوبر وزايد والواحات تحتاج إلى نظرة جديدة، خاصة منطقة الواحات البحرية التي تحتاج إلى نظرة أكبر، حيث ان الأهالي يعانون كثيرًا بسبب سوء الخدمة الصحية.

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وأوضح القطامي، أنه هناك إدراك كبير لظروف المرحلة وتحدياتها من المرور بأزمة صحية عالمية ، مشددًا على ضرورة تحرك الحكومة بشكل أكبر وأن تكون بجوار المواطن والتغلب علي الإشكاليات الذي نواب الشعب، قائلًا " الناس بتاكل وشنا فى الشارع من التقصير اللي بيحصل ...بنتعاون كنواب وبنساعد أهالينا ...بس الحكومة لازم تتحرك أكتر من كدا وتكون بجوار المواطن"