برلمانى يطالب بحل مشكلات مستشفى الهرم

جدة - نرمين السيد - وجه النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الخميس، الشكر لوزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، على ما استعرضته من جهود فى خدمة بناء الإنسان المصرى على المستوى الصحى خصوصًا فى ظل استمرار أزمة كورونا.





جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الصحة، موجها الشكر للدولة المصرية بأجهزتها وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أننا أصبحنا أمام مشروع قومى "التأمين الصحى الشامل"، الذى وجه السيسى بالانتهاء منه خلال 10 سنوات.

ولفت إلى أن كل المساعى والتحركات التى تنم من الدولة المصرية فى المنظومة الصحية هى أساس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أننا أصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة فى الأولويات.

وناشد الوزيرة بحل مشاكل مستشفى الهرم ونقص الأجهزة قائلا:" الهرم محتاجه نظرة من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية، ومشاكلنا الأكبر مع الواحات فى مستشفى أكتوبر واللى محتاجه نظرة أكبر مع الهرم".

وأكد على أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة محتاجة وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خصوصا أنه تم التبرع بالأرض لها دون أى خطوة بشأنها حتى الآن.