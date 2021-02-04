جاء ذلك فى كلمته بالجلسة العامة للبرلمان بحضور وزيرة الصحة، موجها الشكر للدولة المصرية بأجهزتها وقيادتها السياسية، مشيرًا إلى أننا أصبحنا أمام مشروع قومى "التأمين الصحى الشامل"، الذى وجه السيسى بالانتهاء منه خلال 10 سنوات.
ولفت إلى أن كل المساعى والتحركات التى تنم من الدولة المصرية فى المنظومة الصحية هى أساس حقوق الإنسان، مشيرا إلى أننا أصبحنا الآن أمام إرادة سياسية قوية تهتم ببناء الإنسان وتضع الصحة فى الأولويات.
وناشد الوزيرة بحل مشاكل مستشفى الهرم ونقص الأجهزة قائلا:" الهرم محتاجه نظرة من الحكومة وعندنا إشكاليات أكبر بمنطقة الواحات البحرية، ومشاكلنا الأكبر مع الواحات فى مستشفى أكتوبر واللى محتاجه نظرة أكبر مع الهرم".
وأكد على أن الدائرة التاسعة بمحافظة الجيزة محتاجة وحدة صحية بمنطقة حدائق الأهرام، خصوصا أنه تم التبرع بالأرض لها دون أى خطوة بشأنها حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى يطالب بحل مشكلات مستشفى الهرم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.