جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أبرز النقاط حول الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة مهنة الطب:

- يُشترط للقيد لأول مرة فى سجلات وزارة الصحة، أن يجتاز الطبيب الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة وأن يتم القيد لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة طبقًا للقانون رقم 153 لسنة 2019.

- تم اعتماد اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة للأطباء، للتأكد من أن خريجى كليات الطب فى مصر مؤهلون بالفعل لبدء ممارسة مهنة الطب، وللتأكد من حصولهم على التدريب المناسب قبل الحصول على ترخيص مزاولة الطب فى مصر.

- الامتحان موحد على مستوى الجمهورية بترتيب مختلف للأسئلة خاصة بكل طبيب، بما يضمن المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

- تقرر عقد الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب فى شهر فبراير 2021، أيام 6 و13 و20 وسيعقد فى يوم واحد بجلسة واحدة لكل متقدم، ومدته 3 ساعات.

- يعقد الإمتحان مرتين سنويا دور فبراير ودور سبتمبر بواقع 3 امتحانات لكل دور.

- يمكن للطالب دخول الامتحان 3 مرات وتحسب له المرة التى نجح فيها، شرط أن يحصل على نسبة نجاح 50%.

- يتكون الامتحان من أسئلة الاختيار من متعدد، حيث يختار مقدم الطلب أفضل إجابة من بين خمسة.

- فى حالة رسوب الطالب فى دور فبراير يتم إعادة الامتحان مرة أخرى فى شهر سبتمبر.

- يسدد الطالب 100 جنيه رسوم دخول الامتحان مرة واحدة فقط للدور الواحد إلكترونيًا على المنصة الإلكترونية للامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب: https://emle.academy/application%20/

4 قواعد لاجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

- لن يتمكن الطالب من الحصول على ترخيص ممارسة مهنة الطب فى مصر حتى يجتاز الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب.

- يكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.

- تحدد نتيجة الامتحان إما بالنجاح أو الرسوب.

أحقية التقدم للامتحان

شروط التقدم للامتحان القومى لتأهيل لمزاولة مهنة الطب:

- يحق لكل طبيب مصرى لم يحصل على الترخيص أن يتقدم للامتحان بدءًا من خريجى دفعة ديسمبر "الدور الأول" 2019 سواء درس الطبيب داخل أو خارج مصر، شرط أن يكون قد أنهى فترة امتيازه وتدريبه.

التقدم للامتحان واجتيازه بنجاح هو شرط من شروط الحصول على ترخيص مزاولة المهنة، ويكون استيفاء باقى الشروط طبقًا لمتطلبات إدارة التراخيص الطبية.

مراكز إجراء الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة مهنة الطب

يعقد الامتحان "On Line" من خلال جهاز كمبيوتر أو حاسوب شخصى (lap top) فقط.

وفى حالة الأطباء ذوى الاحتياجات الخاصة المتقدمين للامتحان، يتم إبلاغ اللجنة الإدارية للامتحان عن هذا الاحتياج فترة أسبوعين على الأقل، قبل موعد عقد الامتحان

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه فى إطار الاستعدادات النهائية لعقد الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب، فإن نسبة تسجيل للخريجين لأداء الامتحان بالتجربة بلغت 99.95 % من المستهدفين.

والهدف من التجارب العملية الوقوف على التحديات التى قد تواجه الخريجين أثناء أداء الامتحان والعمل على حلها فورًا، حيث تم إجراء 4 امتحانات على مدار شهر يناير بنظام المحاكاة الفعلية للإمتحان النهائى.

وتم تشكيل غرفة العمليات المركزية لإدارة الامتحان القومى لمزاولة مهنة الطب تختص فى شأنها بمتابعة سير الامتحان، ومجابهة المعوقات خلال فترة الامتحان، والإبلاغ عن حالات الغش واتخاذ قرار إلغاء الامتحان من عدمه.

كما تم تشكيل لجنة الامتحان على مستوى المؤسسى والمكون من رئيس وعدد من الأعضاء ويعنى برسم السياسة العامة للجنة والإشراف على إدارتها و ضمان تحقيق أهدافها.

ومن المقرر الاستفادة من ذوى الخبرة للمشاركة فى لجان الامتحان الرئيسية والفرعية ودمجها مع الكفاءات الشابة، الأمر الذى مؤداه مخرجات ذات جودة عالية تليق بإستراتيجيات الدولة المستهدفة تطبيقاً لمبادئ الحوكمة.