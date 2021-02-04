دير الأنبا مقار ينعى العلامة اللاهوتى الدكتور جورج بباوى

جدة - نرمين السيد - نعى دير الأنبا مقار، بوادى النطرون، العلامة اللاهوتى الدكتور جورج بباوى، الذى وافته المنية اليوم الخميس، مشيرا إلى عدد من المناصب العلمية اللاهوتية التى تقلدها الراحل.





وجاء فى نعى دير الأنبا مقار، أن الدكتور جورج بباوى عُين عميدا بالكلية الإكليريكية عام 1961، وحصل على الدكتوراة عام 1970 عن رسالة حول الخطية الجدية، حسب طقس الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. وأضاف الدير أن الراحل عُين عميدا للمعهد اللاهوتى الأرثوذكسى بجامعة كمبردج، وعين عميدا بالمعهد الأرثوذكسى، بجامعة أنديتنا بأمريكا، وحمل مسؤولية الشهادة للتعليم الأرثوذكسى للشعب القبطى، وطرد خارج المجمع. وقدم دير الأنبا مقار العزاء لأسرة الدكتور بباوى.

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