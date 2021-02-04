الأمن يكشف ملابسات واقعة سحل سيدة ونجلها بالطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى بشأن سحل سيدة ونجلها بمنطقة الطالبية بالجيزة.

وبالفحص تبين وقوع مشاجرة بدائرة قسم شرطة الأهرام بين كلٍ من طرف أول ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم، طرف ثانى (ربتى منزل، مالك شركة – مقيمين بدائرة القسم).

كما تبين من خلال التحريات أنه قد تبلغ من الطرف الأول بتضررها من الطرف الثانى لتعديهم عليها بالضرب محدثين إصابتها (بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم) بسبب حدوث مشادة كلامية بينها وبين إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى، تطورت إلى مشاجرة تدخل على أثرها باقى الطرف الثانى وذلك لوجود خلافات سابقة بين الطرف الأول وربة المنزل الأخرى من الطرف الثانى على العقار سكن الطرف الأول والذى آل إليهما وآخرين بالميراث، وتدخل مالك الشركة لشرائه، إلا أن الطرف الأول رفضت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي وقت لاحق تبلغ من إحدى ربتى المنزل من الطرف الثانى بتضررها من الطرف الأول لقيامها بالتعدى عليها بالسب ووضع كاميرة مراقبة موجهة إلى الشقة سكنها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط إثنين من الطرف الثانى وبمواجهتهما أيدا ما جاء بالفحصً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.