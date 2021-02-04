الداخلية: ضبط 720 طربة حشيش وكمية من مخدر الهيروين بقيمة 7 مليون جنيه

نجحت وزارة الداخلية في ضبط 720 طربة لمخدر الحشيش وكمية من مخدر الهيروين بحوزة عنصرين إجراميين بالإسكندرية. وتمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة قطاع الأمن المركزي ومديرية أمن الإسكندرية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة من ضبط (عدد 720 طربة لمخدر الحشيش وزنت 102 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيروين - مبالغ مالية – عدد 2 هاتف محمول - ميزان) بحوزة (عاطلين – مقيم أحدهم بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية والآخر بمحافظة أسيوط- لأحدهما معلومات جنائية) وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (6,900,000 ستة ملايين وتسعمائة ألف جنيه تقريباً)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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