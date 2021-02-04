170 مليون جنيه إجمالي الإيرادات بجمارك الدخان بالقاهرة خلال يناير

بلغ إجمالي الإيرادات المحصلة بجمارك الدخان بالقاهـرة حوالي 170 مليون جنيه خلال يناير الماضي.
وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، في تصريح له اليوم، إن إجمالي قيمة صادرات الدخان بلغ 5 ملايين و 259 ألفا و981 جنيها .
وأضاف أن عدد الحاويات الواردة بلغ حوالي 48 حاوية دخان خام واردة بنظام الترانزيت للتخزين غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بعدد طرود إجمالية 4 آلاف و 800 طرد بوزن إجمالي 995 طنا و722 كيلوجراما.
وأشار إلى أنه تم الإفراج عن 141 شـهادة سحب جزئية بعدد 13 ألفا و153 طردا بوزن إجمالي 2723 طـنا و108 كيلو جرامات .
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