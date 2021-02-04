نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يتلقى اتصالًا هاتفيا من ولي عهد أبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالًا هاتفيًا، من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبوظبى، بشأن ترسيخ مبادئ وثيقة الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا.

وخلال الاتصال، أكد سمو الشيخ محمد بن زايد تقدير دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبًا للدور الذى يقوده الإمام الأكبر والأزهر الشريف بشأن ترسيخ مبادئ الأخوة الإنسانية في ظل التحديات التي تواجهها البشرية وفي مقدمتها جائحة كورونا، مؤكدا أن الإمارات تواصل العمل من أجل تعزيز التعايش والتآخي في العالم.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لسمو الشيخ محمد بن زايد، والدور الذي تقوم بع دولة الأمارات في ترسيخ مبادئ الأخوة والحوار، متمنيا لدولة الإمارات وأمتنا العربية والإسلامية والعالم أجمع، الخير والتقدم والرخاء.