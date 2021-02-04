نجم الأهلي بعد الفوز على الدحيل: "البطولة انتهت بالنسبة لنا"

أشاد مدافع النادي الأهلي ومحلل قنوات بي ان سبورت "وائل جمعة " بالنتيجة التي حققها المارد الأحمر أمام الدحيل القطري، وفوزه بهدف نظيف، وتأهله لنصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، والتي تستضيفها قطر .

وقال جمعة في تصريحات عقب المباراة: "فوز الأهلي على الدحيل أمر طبيعي للغاية، وهو ما تسبب في ضغط عصبي على لاعبو القلعة الحمراء، الأمر الذي كان له دور كبير في تراجع أداء الفريق في الشوط الثاني" .

وأضاف: "الأهلي حقق ما يريد من البطولة، ونجح في عبور المباراة الأولى له علي حساب الدحيل، والتواجد وسط الأربعة الكبار في العالم" .

وأكمل: "كده بالنسبة لي البطولة انتهت، لأن من الطبيعي أن يخسر الأهلي أمام بايرن ميونيخ، لكن في كرة القدم كل شئ وارد، وفي كل الأحوال الأهلي نجح في تحقيق إنجاز جديد يضاف لهذا الجيل من اللاعبين" .

ونجح الأهلي في حجز مقعدا في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد الفوز علي الدحيل القطري صاحب الارض والجمهور بنتيجة هدف مقابل لا شئ، ليتأهل لمواجهة بايرن ميونخ العملاق البافاري في الدور المقبل من البطولة.

سجل حسين الشحات هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، ليصعد بالأهلي لنصف نهائي البطولة.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي بايرن ميونخ علي ملعب أحمد بن علي في نصف نهائي كأس العالم، وتقام المباراة في تمام الثامنة من مساء الأثنين القادم.