مونديال الأندية: بايرن ميونخ يعلن التحدي أمام الأهلي.. ماذا قال ؟

وجه بايرن ميونخ رسالة خاصة للأهلي وجماهيره، قبللا مواجهتهم المنتظرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ونشرت الصفحة الرسمية للعملاق البافري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي حسابها الشخصي معلقة" أراك قريبا" في إشاراة لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

ويلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من ذات الشهر.

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. والقنوات الناقلة

وتقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ، يوم الأثنين، في الثامن من فبراير القادم علي ملعب أحمد بن علي.

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين عملاقى إفريقيا وأوربا بالإضافة لقنوات الكأس القطرية، في تمام الثامنة مساء.



