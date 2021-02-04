الأهلي "رأس برأس" مع البايرن.. تعرف على تاريخ المواجهات

حقق فريق النادي الأهلي انتصارا هاما على فريق الدحيل القطري بنتيجة 1-0، وذلك ضمن منافسات الدور ربع النهائي من عمر منافسات بطولة كأس العالم للاندية 2020 المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبتلك النتيجة، ينتظر الأهلي لقاء هام، أمام العملاق البافاري بايرن ميونخ بطل أوروبا في دور نصف النهائي من عمر البطولة.

موعد مباراة الاهلي وبايرن ميونخ

وتقام المباراة يوم الثامن من فبراير المقبل، في تمام الساعة الثامنة مساءا على ملعب الريان بالعاصمة القطرية الدوحة.

ولم يواجه الأهلي فريق بايرن ميونخ من قبل في كأس العالم للأندية، ولكن جمعتهم مباراتان فقط في إطار ودي آخرها كانا عام 2012.

واجتمع الأهلي مع البايرن من قبل في بطولة كأس العالم للاندية نسخة 2013، إلا أن الفريقان لم يلتقيا في تلك النسخة.

1977

لعب الفريقان مباراة وديا في مباراة فاز فيها الأهلي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل للأهلي كلا من محمود الخطيب وشريف عبدالمنعم.

2012

كانت ثاني مواجهات الفريقين وآخرها في نفس الوقت، والمصادفة أن تلك المباراة كانت في قطر أيضا، وانتهت بفوز بايرن ميونخ بنتيجة2-1، سجل للاهلي محمد بركات، وعلى الجانب الآخر أحرز الكرواتي أوليتش هدفي بايرن ميونخ في اللقاء.

وفاز فريق النادي الأهلي على الدحيل القطري بنتيجو 1-0،بهدف حسين الشحات في الدقيقة الثلاثين من عمر المباراة والذي جاء بعد كرة قطعت من لاعب وسط الدحيل، عن طريق والتر بواليا الذي ترك الكرة لحسين الشحات وسدد كرة أرضية رائعة على يمين صلاح زكريا حارس مرمى الدحيل.

يذكر أن الأهلي دخل المباراة بتشكيل ضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، على لطفي

خط الدفاع: بدر بانون، أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هاني، ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام، على معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانج، مجدي أفشة، أكرم توفيق، حمدي فتحي، حسين الشحات، طاهر محمد، محمود كهربا.

خط الهجوم: والتر بواليا، محمد شريف، صلاح محسن، جونيور أجايي، مروان محسن.