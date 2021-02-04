تعليق مثير من موسيماني علي مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ !!

أبدى بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، سعادته بعد تأهل الفريق الأحمر للدور نصف النهائي وضرب موعدا مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا.

وأكد موسيماني بعد نهاية المباراة مع فريق الدحيل في تصريحات تلفزيونية: "سعيد بإنتصار اليوم، لقد أدى اللاعبون كل ماعليهم وأستحق الأهلي الفوز".

وكشف موسيماني عن موقفه من مباراة البايرن القادمة قائلا: "سنواجه الفريق الذي أنتصر علي برشلونة بـ 8 أهداف في دوري أبطال أوربا".

وأضاف موسيماني: " سنلعب للمتعة أمام بطل أوربا".

وتابع " سنقوم بالتحضيرات جيدا من أجل مواجهة البايرن، وسنفعل كل مابوسعنا من أجل تحقيق وكتابة التاريخ أمام بطل أوربا".

واختتم" ولكن إذا حدث غير ذلك، فنحن أيضا حققنا إنجاز، وسعيد بشكل عام علي ماقدمه الأهلي حتى الأن".

ونشر الأهلي عبر حسابة الشخصي علي الفيسبوك معلقا عن فوز الأهلي في مباراة اليوم ومواجهة البايرن القادم: " الأهلي يحجز مقعدا في نصف نهائي مونديال الأندية بعد الفوز علي الدحيل في مباراة اليوم".

موعد مباراة الأهلي وبايرن ميونخ.. والقنوات الناقلة

ونشرت الصفحة الرسمية للعملاق البافري عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر علي حسابها الشخصي معلقة" أراك قريبا" في إشاراة لمواجهة الأهلي في نصف النهائي.

ويلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من ذات الشهر.

وتقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ، يوم الأثنين، في الثامن من فبراير القادم علي ملعب أحمد بن علي.

بينما يلتقى بالميراس وتجريس في نصف النهائى الأخر في تمام الثامنة من مساء الأحد القادم.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين عملاقى إفريقيا وأوربا بالإضافة لقنوات الكأس القطرية، في تمام الثامنة مساء .

ويصطدم الأهلي بالعملاق البافاري بعد خطي عقبه الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور، بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات خلال الشوط الأول.

وأحرز الشحات هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وظل هجوم الدحيل يحاول تعديل النتيجة بينما وقف محمد الشناوي كحائط صد أمام محاولات الفريق القطري، لتنهى المباراة بفوز الأهلي وصعوده لنصف نهائي البطولة.