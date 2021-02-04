"أضحك كركر".. كيف أحتفل جمهور الأهلي بمواجهة البايرن

حرصت جماهير النادي الأهلي علي الإحتفال بفوز فريقها علي الدحيل القطري عبر مواقع التواصل الإجتماعي علي طريقتها الخاصة. وتصدر فوز الأهلي، السوشيال ميديا بعد الفوز علي الدحيل والتأهل لمواجهة بايرن ميونخ في نصف نهائي البطولة. وتنوعت مشاعر جمهور الأهلي بين الفرحة بالتأهل لنصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه، وكذلك مشاعر الفكاهة والسخرية من مواجهة مباراة البايرن في المباراة القادمة.

وحقق الأهلي فوزا هاما علي الدحيل القطري بهدف نظيف سجلة حسين الشحات مهاجم الفريق الأحمر.

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