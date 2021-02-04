صور .. غلاف آخر كتابين لجورج بباوى كان ينتظر صدورهما بمعرض الكتاب

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جدة - نرمين السيد - وكان بباوى ينتظر صدور كتابين جديدين من تأليفه، فى معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذى تم تأجيله إلى يونيو المقبل.
والكتابين هما الاتحاد الأقنومى سر وجودنا فى الرب، ووراثة خطية آدم من العصر الرسولى إلى القديس ساويرس الأنطاكى.
ومن المتوقع صدور الكتابين خلال الأيام المقبلة.
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