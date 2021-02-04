سفير مصر بتيرانا يلتقى وزيرة الخارجية الألبانية

جدة - نرمين السيد - وأكد حيدر تطلع مصر لتعزيز العلاقات الثنائية وإطلاق مستويات التعاون بين مصر والبانيا لآفاق جديدة، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة السابقة، استنادا على العلاقات التاريخية والمصالح المُشتركة التى تجمع بين البلديّن.

واستعرض السفير حيدر التقدم المحرز والتطورات، التى شهدتها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، حيث عُقدت جولة المشاورات السياسية بين الدولتيّن على مستوى مساعدى وزير الخارجية فى ديسمبر الماضى، ووضع الجانبان خلالها خارطة طريق لتوسيع مجالات التعاون لتشمل كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية والسياحية بما يتناسب مع العلاقات المتميزة التى تجمع البلديّن.

كما أكد حيدر على تقدير مصر لدور البانيا كعامل استقرار وسلام فى منطقة غرب البلقان، معربا عن تهانيه على رئاستها الناجحة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، خلال العام الماضى، والذى شهد تحديات كبيرة بسبب جائحة كورونا.

من جانبها، أعربت الوزيرة عن الارتياح لما تحقق من تقدم على الصعيد الثنائى، فى ضوء أهمية مصر الإقليمية والدولية، وأن كلتا البلديّن تعدا عنصر استقرار وتوازن فى منطقتيهما، إضافة إلى أن مصر تُعد الجسر الذى يمكن لألبانيا، من خلاله التواصل والنفاذ للقارة الإفريقية، خاصةً وأن السفارة الألبانية بالقاهرة هى التمثيل الدبلوماسى الوحيد لها فى إفريقيا.

وأكدت الوزيرة تطلع بلادها للمزيد من الانخراط على الصعيدين الإقليمى والدولى، وترحيبها بالتشاور والتنسيق مع مصر، فى ضوء ما تمتلكه من خبرات طويلة ومتراكمة على الساحة الدولية.