ماجد غطاس: البابا تواضروس يوافق على الصلاة على جورج بباوى 

جدة - نرمين السيد - وأوضح غطاس: "البابا تواضروس العظيم يكسر كل قيود الظلمة، ويعلن فجر جديد ونور أشرق على الضالين وقساة القلوب، ويوافق على الصلاة على العالم الجليل الدكتور جورج حبيب بباوى".

وتابع أنه تم إبلاغ زوجة العالم الجليل جورج حبيب بباوى أن البابا تواضروس وافق على أن تصلى الكنيسة القبطية على جثمان الدكتور جورج حبيب، مودعا إياه إلى أحضان المسيح.

وواصل صديق بباوى حديثه بالقول: "لكن الزوجة كان لها رأى آخر، بأن الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، كانت تضع الدكتور فى مكانة عظيمة، وهو كان يلقى بها العظات ويداوم على الصلاة بها، وكانت ترعاه فى سنين الظلم العجاف، فهى بنوع من أنواع رد الجميل تريد أن تشرك الكنيسة اليونانية فى الصلاة عليه، وكنائس أخرى تريد ذلك".

وأشار إلى أنها تفضل أن تصلى عليه فى المدافن حيث يشارك الجميع، مبينا: "لكن المهم أن الكنيسة القبطية برئاسة راعيها صاحب القلب والعقل المستنيرين المحب للمسيح وافق على الصلاة على العالم الجليل الدكتور جورج حبيب بباوى، وتقرأ قوانين الكنيسة أن الموت يلغى كل عقوبة".