غلق جزئى لشارع البحر الأعظم لمدة 3 أيام بسبب خط غاز

جدة - نرمين السيد - وأوضحت المحافظة فى بيان لها، أنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى، لاستخدامه كوقود بديل للسيارات والمركبات، الأمر الذى يتطلب تدعيم وزيادة عدد محطات تزويد السيارات بالغاز الطبيعى والمسندة لشركة تاون جاز، فسوف تقوم الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر، لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعى يخدم محطات الغاز الطبيعى المزمع إنشاؤها بدائرة حى جنوب الجيزة.

ومن جانبه أشار أحمد راشد محافظ الجيزة، أن الأمر سوف يستلزم إجراء غلق جزئى لشارع البحر الأعظم وتقاطعه مع شارع 6 أكتوبر فى الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام، بدءا من يوم الجمعة الموافق 5/2/2021، وحتى يوم الأحد الموافق 7 /2/2021، على أن تكون الأعمال ابتداء من الساعة 12 صباحا، وحتى الساعة 5 صباحاً فقط دون تعطيل حركة المرور.

ووجه محافظ الجيزة رئيس حى جنوب الجيزة، بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشىء لأصله عقب الانتهاء منها مباشرة، لافتا إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة، ستقوم بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين، وقد تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.