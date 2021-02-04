”الصحة العالمية”: الفترة القادمة ستشهد لقاحات جديدة مبشرة ضد كورونا

أكدت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أنه في ضوء التحورات الجديدة لفيروس كورونا وظهور سلالات جديدة، وقدرتها الكبيرة على الانتشار، فلابد من الاستعداد وتجنب تفشي الفيروس بصورة كبيرة في الفترة القادمة، وهى ليست سلالات بالمعني الحرفي، وإنما هى تحورات، وقد لا يكون لتلك التحورات أى تأثيرات خطرة على صحة الإنسان.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامي رامي رضوان، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة dmc: "يتم متابعة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، بمختلف التطعيمات، ويتم دراسة تأثير كل لقاح تم التطعيم به، على التحورات الجديدة لفيروس، وحتى الآن عملية تقييم اللقاحات قبل الاعتماد النهائي مستمرة، وهناك قرار سيصدر خلال أسبوع بخصوص اللقاحات المعتمدة".

وقال: "في القريب العاجل سينرى لقاحات أكبر بكثير عن عدد اللقاحات الموجودة حاليا، وهناك لقاحات يتم إجراء تجارب عليها في مرحلتها الثالثة، ونسعى للتوزيع العادل للقاح كورونا حول العالم".

تابعت: "التقرير الذي تم كتابته حول الفيروس الصينى الجديد تم تداوله بسوء تفاهم ولا توجد أى تقارير تؤكد أن هناك جائحة أخرى بفيروس آخر شديد الخطورة كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى".