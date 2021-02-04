وكيل "خطة النواب" عن وزيرة الصحة: من تحمل الملف في ظل انتشار كورونا يُغفر له أى شيء

قال المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، تحملت المسئولية في فترة عصيبة من عمر الوطن، حيث عاصرت انتشار وباء عالمي اجتاح العالم كله، وعلى الرغم من ذلك نجحت في تحمل المسئولية.

وأضاف عمر في تصريحات خاصة: "ربما يكون لدى البعض ملاحظات على أداء القطاع الطبي والخدمات التى تُقدم للمواطنين، لكن هذا الملف ظل يعانى لسنوات طويلة وإصلاحه يتطلب عشرات السنوات وهو ما يتم بالفعل، كما أنه من تحمل مسئولية ملف الصحة فى ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد يُغفر له أى شيء".

وأضاف أن الدكتورة هالة زايد لم تتحمل مسئولية العبور إلى بر الأمان من أزمة كورونا فقط، إنما أيضا أثبتت نجاحا كبيرا فى تنفيذ المبادرات الصحية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع قائلا: "يكفي الانتهاء من فيروس سى والاكتشاف المبكر للأورام والقضاء على قوائم الانتظار، والبدء فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل"، متسائلا: "ألا تعد تلك كلها إنجازات فى قطاع الصحة".