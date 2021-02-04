الأرصاد الجوية تواصل تحذيرها من طقس الجمعة 5 فبراير 2021 واستمرار الأمطار الغزيرة على أغلب أنحاء البلاد

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محمد سياف - ابو ظبي - واصلت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرها من حالة طقس الجمعة 5 فبراير 2021، وذلك بعد يوم من تساقط الأمطار الغزيرة والرعدية والسيول على العديد من مدن الجمهورية، وتفوتت شدة الأمطار من مكان إلى آخر ولكنها اتسمت في الإجمالي بالغزارة، وشهدت جميع المحافظات تقريباً أمطار وبرق ورعد وتساقط حبات الثلج، مما أثر بالسلب على سير حركة السيارات والمواطنين.

الأرصاد الجوية تواصل تحذيرها من طقس الجمعة 5 فبراير 2021

كما واصلت هيئة الأرصاد تحذيرها من طقس الجمعة، مؤكدةً استمرار تساقط الأمطار على أغلب أنحاء البلاد، وتقل حدتها السبت، وتبدأ حالة الطقس في التحسن يوم الأحد القادم وحتى الأربعاء، وترتفع درجات الحرارة خلال هذه الفترة.

وحول طقس الجمعة 5 فبراير 2021 وأماكن تساقط الأمطار فقد جاءت على النحو التالي:

أمطار متوسطة على القاهرة والجيزة والقليوبية.

أمطار غزيرة على الإسكندرية ودمياط وبور سعيد والعريش، والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية والغربية والمنوفية والشرقية والإسماعيلية والسويس.

أمطار رعدية على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء، وخليج السويس وشلاتين وحلايب ومرسى علم والقصير ورأس غارب وازعفرانة والطور ورأس سدر وسانت كاترين وشرم الشيخ والسويس.

أمطار متوسطة إلى خفيفة على الصعيد “الفيوم بني سويف المنيا وأسيوط وسوهاج والأقصر.

استمرار نشاط الرياح.

وللمزيد في تقرير الأرصاد أسفل الخبر.

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