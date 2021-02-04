لاعب الدحيل بعد مواجهة الأهلي: "أعطيناهم أكبر من حجمهم" !!

علق المعز علي، لاعب الدحيل القطري، على خسارة فريقه من الأهلي في الدور الأول لبطولة كأس العالم للأندية.

وقال المعز تعقيبا على الخسارة: " بالغنا في إحترام الأهلي، واحترمناه زيادة عن اللزوم خلال الشوط الأول، وأعطيناهم أكبر من الحجم الطبيعي لهم".

وأضاف المعز: " الأهلي سجل الهدف من إستغلال خطا وحيد خلال المباراة".

وواصل المعز على: " أعطينا الاهلي حجمهم الطبيعي، بعد دخول الشوط الثاني بحماس وجدية أكثر من الشوط الأول".

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وأثار تعليق المعز على،لاعب الدحيل، الجدل بعد تصريحاته عن النادي الأهلي في المباراة التي أنتهت بفوز المارد الأحمر بهدف نظيف، ووصفه للمارد الأحمر بأنهم بالغوا في إحترام الأهلي.

يلتقى الأهلي مع بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوربا في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والمقامة في الفترة من 4 فبراير حتى 11 من ذات الشهر.

وتقام المباراة بين الأهلي وبايرن ميونخ، يوم الأثنين، في الثامن من فبراير القادم علي ملعب أحمد بن علي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبايرن

وتبث قنوات بي ان سبورت أحداث المباراة بين عملاقى إفريقيا وأوربا بالإضافة لقنوات الكأس القطرية، في تمام الثامنة مساء.

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ويصطدم الأهلي بالعملاق البافاري بعد خطي عقبه الدحيل القطري صاحب الأرض والجمهور، بهدف نظيف أحرزه حسين الشحات خلال الشوط الأول.

وأحرز الشحات هدف الفوز الوحيد في الدقيقة 30 من أحداث الشوط الأول، وظل هجوم الدحيل يحاول تعديل النتيجة بينما وقف محمد الشناوي كحائط صد أمام محاولات الفريق القطري، لتنهى المباراة بفوز الأهلي وصعوده لنصف نهائي البطولة.

وتقام مباراة تيجريس وبالميراس البرازيلي في نصف نهائي البطولة، يوم السابع من فبراير القادم في تمام الثامنة مساء، بينما تقام مباراة تحديد المركز الخامس والسادس بين الدحيل القطري واولسان هونداي في الرابعة من عصر ذات اليوم.