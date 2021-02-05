الدكتور طلعت مليك: مشكلة الدكتور جورج بباوى مع البابا شنودة شخصية

جدة - نرمين السيد - وقال مليك فى بيان له: "صديقى وأستاذى الدكتور البروفيسور جورج حبيب بباوى ـ رحلَ إلى عالم البقاء ـ البروفيسور جورج حبيب بباوى من الأكاديميين القلائل لقد ظلموه وتقاولوا عليه وقالوا إنه قال وهو لم يقل شيئا".

وتابع: "المشكلة التى كانت بينه وبين قداسة البابا الراحل الأنبا شنودة ـ لم تكن فى البداية لاهوتية! وإنما كانت مشكلة ليست لها علاقة إطلاقاً باللاهوت ولا بأى علم من علوم الكنيسة القبطية، وقد تسبب فى هذه المشكلة دون قصد بل بمحبة صديقان وزميلان، أحدهما وافته المنية والآخر ما زال نشط، وشخص ثالث كان وقتها راهب ويعمل لدى قداسة البابا شنودة، وحالياً هو أسقف فى مكان ما".

وواصل مليك حديثه: "لا أريد أن أتحدث عن هذه المشكلة فى الوقت الراهن مع أنى أرى أنها مهمة لإنصاف المظلوم أى شخص الدكتور البروفيسور جورج حبيب بباوى"، مشيرا إلى أن المشكلة انتهت بأن الدكتور البروفيسور جورج بباوى قد وبخ هذا الراهب.

وأضاف: "نسيت أن أقول أن هذا الراهب كان من أقرب المقربين للبابا شنودة.. المهم عندما قد قام هذا الراهب واشتكى لقداسة البابا من شخص البروفيسور جورج بباوى غضب جداً قداسة البابا شنودة، وقتها من البروفيسور جورج بباوى، وكان للبروفيسور جورج، مكتب بالقرب من مقر قداسة".

وأشار إلى "أنه تم منع الدكتور جورج من الوصول لمكتبه، فى حين سمح للسكرتير بذلك، وبدأت المشكلة تأخذ شكل كنسى ثم شكل لاهوتى، وطبعا ليس وقت الآن للحديث عن هذا الموضوع سوى أنه كان مظلوما".

وتابع: "آخر مرة قد تقابلت فيها مع البروفيسور جورج بباوى، كان ذلك فى عُرس أحد أفراد عائلة أحد كبار وأثرياء الأقباط فى أوروبا، وكان ذلك من فترة طويلة ـ كان هذا العرس فى أحد الفنادق الفخمة بمدينة جنيف السويسرية، وكنتُ مدعواً حيث أصر صاحب العرس على حضورى، وكان البروفيسور جورج بباوى مدعوا وحضر العُرس أيضا، وكان هناك لفيف من الشخصيات المعروفة حاضرة ذلك العُرس، ومع ذلك جلسنا على مائدة واحدة وتناقشنا كثيراً أنا والبروفيسور جورج بباوى وكان ذلك على أمل أن نلتقى، حتى سمعت بخبر وفاته اليوم نياحاً لروحه فى فردوس النعيم وعزاء من السيد الرب لأسرته ومحبيه وتلاميذه وأصدقائه".

واستطرد فى حديثه: "نسيت أن أقول أن الدكتور جورج بباوى شخصية علمية معروفة فى الأوساط اللاهوتية فى معظم دول العالم المتقدم، وكتبتُ هذا لأجل الذين كانوا غاضبين من الدكتور جورج، وللأمانة إنه كان مظلوما".