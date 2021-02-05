الأرصاد : الأمطار خالفت التوقعات فى هذه المحافظات

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إن مناطق كثيرة من شمال البلاد، وسيناء شهدت أمطارا غزيرة، ورعدية وصلت إلى حد تساقط حبات الثلوج، لافتة إلى أن بعض المحافظات نالت حصتها من الأمطار بشكل كبير.





وأضافت، فى بيان لها، أن تلك المحافظات هى: "البحيرة، وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والعريش والسويس والعين السخنة وشرم الشيخ"، لافتة إلى أن شدة الأمطار تفاوت على أماكن كثيرة من "الإسكندرية والقاهرة وشمال الصعيد"، حيث خالفت التوقعات الجوية من حيث شدة الأمطار. وعللت الأرصاد هذا، بسبب حركة التيار النفاث فى طبقات الجو العليا، وتحرك المنخفض شرقا بطريقة سريعة، ولم تستطيع النماذج العددية رصدها بشكل دقيق. وأشارت الهيئة، إلى أن شمال البلاد يشهد اليوم الجمعة، تحسنا فى الأحوال الجوية وتبقى فرص الأمطار قائمة على سيناء.

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