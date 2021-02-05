عضو مجلس نواب: وزيرة الصحة تستحق الشكر

أثنى النائب محمد الكومى، عضو مجلس النواب، على أداء الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قائلا: "بصفتى عضوا بمجلس النواب أقول للدكتورة هالة زياد شكرا، فقد تحملت المسئولية فى فترة صعبة صحيا وبالتزامن مع انتشار جائحة أطاحت بالمنظومة الصحية بدول عظمى كانت مثلا فى التطور والتقدم الطبى".

وتابع الكومى، فى تصريح لـ"اليوم السابع، قائلا: "بفضل المساندة القوية من القيادة السياسية ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى دعم رئيس مجلس الوزراء لمجهودات وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وحركتها الدؤوبة المستمرة بين الدول ووجود أفكار خارج الصندوق أدت إلى القدرة على مواجهة الجائحة والخروج بأقل الخسائر، حتى أصبحت مصر ضمن 3 دول الأقل تأثرا بجائحة كورونا والقدرة على تخطى الجائحة".

وأضاف عضو مجلس النواب: "بالإضافة إلى كل هذا نسير بالتوازى فى تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية المخطط تنفيذه، وهو إنجاز كبير يحسب لوزيرة الصحة التى تعاملت مع الملف بإيجابية وحكمة وذكاء، لذلك نشكرها ونثمن مجهوداتها ونساندها فى التحديات القادمة".