من الصين لجنوب أفريقيا.. وزارة الصحة تعلن مبادرات التعاون الدولي

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،ان فيما يخص التعاون الدولي، تم تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس "سي"، حيث تم فحص 14168 أفريقي وتشخيص 1077 مصاب بـ فيروس "بي "بدولة جنوب السودان وتقديم العلاج لـ 169 شخص خلال 3 أشهر، كما تم فحص 20244 أفريقي للكشف عن فيروس "سي" و15472 للكشف عن فيروس "بي" وتقديم العلاج بالمجان لـ 725 مواطن بدولة تشاد خلال شهرين، بالإضافة إلى فحص 10 آلاف مواطن وعلاج 133 أفريقي بدولة اريتريا خلال شهر ونصف.

وتابعت الوزيرة خلال كلمتها أمام مجلس النواب، أنه وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية فقد تم تقديم الدعم اللازم لعدد من الدول خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إرسال 10 أطنان من المُستلزمات الوقائية تضامن من الشعب المصري للشعب الصيني، كما تم إرسال طائرتين عسكريتين تحملان كميات من المستلزمات الطبية والبدل الواقية ومواد التطهير مقدمة من مصر إلى إيطاليا، بالإضافة إلى إرسال 6 شحنات بإجمالي 31 طن تشتمل على 16 طن ألبان، و 15 طن شحنة أدوية و مستلزمات طبية لدولة ليبيا، بالإضافة إلى ارسال 11 طن و 549 كيلو مستلزمات طبية وجراحية، و5 طن أدوية ومستلزمات طبية و10 طن ألبان أطفال إلى جمهورية العراق، حيث بلغ إجمالي المساعدات المقدمة من جمهورية مصر العربية لدعم أشقائها بجمهورية العراق ما يقارب من 31 و 594 طن، كما تقديم 12 طن و 666 أدوية ومستلزمات وقائية بتكلفة مليون و 750 ألف جنيه تزامنًا مع زيارة فخامة السيد رئيس الجمهورية للمملكة الأردنية.

كما تم إرسال دعم شبه أسبوعي لدولة لبنان يشمل مستلزمات إغاثية جراحية، بتكلفة 9 ملايين و497 ألف و 983 جنيه ، بالإضافة إلى إرسال 4245 عبوة ريمديسفير، فضلًا عن دعم القطاع الصحي لمواجهة تداعيات انفجار مرفأ بيروت بأدوية ومستلزمات شملت 8 أطنان تجهيزات طبية بالتنسيق مع جامعة الدول العربية، و15 طن أدوية أدوية و مستلزمات طبية، و16 طن ألبان لمعالجة سوء التغذية، وجار إرسال 2200 جرعة من عقار ريميدسفير خلال الأيام المقبلة.

ولفتت الوزيرة إلى دعم دولة جنوب أفريقيا من خلال إرسال 2008 نظارات طبية بمبادرة تحيا مصر افريقيا لقياس حدة الإبصار، وإرسال قافلة نوعية إلى أكون في مختلف التخصصات، وتسليم 4 أطنان و 600 كيلو من الأدوية و المستلزمات الطبية، كما تم دعم مجال طب وجراحة العيون بدولة تشاد حيث تم تجهيز ورفع كفاءات العيادات المصرية واستقدام أخصائيين للتدريب فى مستشفيات وزارة الصحة، وتسيير قوافل فى مجال جراحات الرمد، أما دولة الصومال فقد تم استكمال وحدة بنك الدم تحت مبادرة "تحيا مصر أفريقيا" وإيفاد فريق طبي وتدريب الكوادر الصومالية لمدة شهر، ووضع خطط للتشغيل و منظومة اتصالات كاملة و تدريب القيادات و الكوادر الإسعافية، إنشاء وحدة أمومة و طفولة مكونة من 3 عيادات طبية مجهزة بجهاز موجات فوق صوتية و تجهيزات عيادات خارجية تحت مبادرة تحيا مصر أفريقيا، وإيفاد فريق هندسى طبي لصيانة الوحدات المعطلة وتدريب الكوادر، وإيفاد فريق هندسة طبية لتدريب الكوادر الهندسية الطبية الصومالية الموجودة بالمستشفى، والتنسيق لاستقدام مجموعة من الأطباء فى مستشفيات وزارة الصحة للتدريب على العمليات المتقدمة، واعتماد المستشفى من اللجنة العليا للتخصصات الطبية ليكون مركز تدريب معتمد للزمالة المصرية.

كما تم تقديم الدعم الطبي لدولة جنوب السودان من خلال تشغيل المركز الطبي المصري وترشيح أطباء واستشاريين وأخصائيين من وزارة الصحة في التخصصات المطلوبة للتشغيل، كما تم تجهيز عيادات المركز الطبي المصري الجديد بجوبا بتكلفة 5 ملايين جنيه، فضلًا عن إرسال 9 أطنان دوية ومستلزمات طبية و8 أطنان ألبان أطفال بتكلفة أكثر من 2 مليون جنيه، كما تم توقيع الكشف على أكثر من 5000 مواطن وتسليم 2001 نظارة طبية ضمن مبادرة تحيا مصر – قياس حدة الإبصار، وذلك في إطار دعم المنظومة الصحية بجنوب السودان.

وتابعت الوزيرة أنه تم إرسال 25 طن ألبان أطفال و25 طن أدوية إلى دولة السودان، كما تم إرسال 15 طن أدوية أطفال و2 شحنة أدوية ومستلزمات لمجابهة اليول وتقديم أكثر من 200 ألف جرعات علاج فيروس سي بالإضافة إلى تقديم منح تدريبية ودراسة للأطباء السودانيين وذلك تزامنًا مع زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى دولة السودان في أغسطس 2020، كما تم إرسال قافلة إغاثية بتوجيه من القيادة السياسية إلى دولة السودان تضم 9 أطباء و6 مسعفين و5 مهندسين لدعم السودان في مجابهة آثار الفيضانات والسيول وتم مناظرة 19547 ألف حالة (باطني –أطفال)، كما تم إرسال قافلة إغاثية تشمل 45 طن من (المبيدات – الأجهزة والملابس الوقائية)، كما تم فحص ما يزيد عن 150 ألف متر مربع بالخرطوم و المحليات المحيطة، وتفعيل اللجنة العليا المشتركة لمكافحة الجامبيا، وإرسال قافلة إلى الولاية الشمالية، فضلًا عن الإعداد لتنفيذ المبادرة الرئاسية لعلاج مليون أفريقي بالسودان.

وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تقديم الدعم لإثيوبيا حيث تم توفير جهاز PCR ومحاليله لمستشفى سان بول و مستشفى بلاك ليون مع تدريب أطقم العمل ودعم أن تكون تلك الأجهزة نقط مرجعية يتم تحويل العينات إليها من المستشفيات الأخرى، ونقل التجربة المصرية في المسح للجانب الإثيوبي من خلال ورش عمل مكثفة تشمل مختلف المستويات، ودعم إثيويبا ب ٥٠ ألف جرعة دواء بشكل مبدئي، وتوفير منح دراسية وتدريبية للأطباء والتمريض، كما تم إرسال شحنة من الأدوية المصرية إلى دولة جيبوتي و 338 طرد أدوية متنوعة.

كما تم زيارة دولة إريتريا برئاسة وزيرة الصحة والسكان للوقوف على سبل الدعم الصحي، وتم إفتتاح مركز للغسيل الكلوي وزيارة عيادات الأسنان و الرمد المصرية، كما تم إرسال 3.5 طن أدوية متنوعة لدولة إريتريا ضمن فعاليات الزيارة.

وذكرت الوزيرة أنه في إطار التعاون الدولي في مجال المنح الدراسية والتدريبية، فقد قدمت الوزارة 10 منح دراسية كاملة للزمالة المصرية في التخصصات الطبية المختلفة، و 10 منح دراسية كاملة في الدبلوم المهني للإسعاف، و100 منحة علاجية للعلاج داخل مستشفيات وزارة الصحة والسكان، و40 منحة تدريبية على رأس العمل ربع سنوية لـ 10 أطباء في التخصصات المختلفة.