انت الان تتابع تفاصيل خبر توقعات الأرصاد توضح خريطة الأمطار على المحافظات حتى الأربعاء المقبل والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - توقعات الأرصاد بحالة الطقس من أهم المواضيع التي تشغل محركات البحث في هذة الفترة من العام وذلك نظراََ لما تشهده البلاد من حالة من عدم الاستقرار في حالة الطقس، حيث كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن آخر التوقعات بالظواهر الجوية التي سوف تشهدها البلاد في الفترة من الجمعة الموافق 5 فبراير حتى الأربعاء الموافق 10 فبراير، ومن خلال موقع مصر فايف سوف نوضح لك عزيزي القارئ المناطق المتوقع سقوط الأمطار عليها خلال تلك الفترة.

الأرصاد تعلن خريطة الأمطار على المحافظات

يوم الجمعة الموافق 5 فبراير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار متوسطة حتى فترة الظهيرة وذلك على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، كما توقعت هيئة الأرصاد بأمطار قد تكون غزيرة أو رعدية أحيانا على السواحل الشمالية محافظات الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ومن المتوقع أيضا سقوط أمطار غزيرة محافظات الوجة البحري ومدن القناة، كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار على سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومناطق خليج السويس وشلاتين وسانت كاترين ومرسي علم ورأس سدر ورأس غارب والزعفرانة ومن المتوقع سقوط أمطار على شرم الشيخ والغردقة، أما بالنسبة لمحافظات الوجه القبلي فمن المتوقع سقوط أمطار يوم الجمعة الموافق 5 فبراير على المحافظات المنيا واسيوط والفيوم وقنا والأقصر وبني سويف، أما عن نشاط الرياح فمن المتوقع نشاط للرياح على أغلب الانحاء واضطراب في حركة الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

يوم السبت الموافق 6 فبراير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية وجود شبورة مائية صباحية يوم السبت الموافق 6 فبراير وذلك على بعض من مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وقد تمتد حتى بعض مناطق من الوجه القبلي، أما عن الأمطار فمن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء أيضاً، وعن حركة الملاحة فمن المتوقع وجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية علي البحر الأحمر.

من يوم الأحد 7 فبراير حتى يوم الأربعاء 10 فبراير

توقعت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 7 فبراير حتى يوم الأربعاء الموافق 10 فبراير سوف تشهد البلاد حالة من الاستقرار في الطقس بالإضافة إلى ارتفاع تدريجي في درجة الحرارة ليسود البلاد طقس دافئ نهاراََ شديد البرودة ليلاً على معظم الأنحاء.