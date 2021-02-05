فيديو .. شباب حياة كريمة : دموع الفرحة فى عيون أهالينا أحلى مقابل لمجهودنا

جدة - نرمين السيد - كشف عدد من الشباب القائمين على مبادرة "حياة كريمة"، والتى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتهدف إلى تطوير حياة الأسر والقرى الأكثر احتياجا عن فخرهم الشديد بالعمل فى هذه المبادرة، مؤكدين حبهم للعمل ضمن فريق المبادرة، وسعادتهم الكبيرة بردود أفعال المواطنين عليها.





وقال أحد المتطوعين، خلال فيديو عن المبادرة عرضته فضائية "إكسترا نيوز" : "بقيت أحس بالغلبان جدا.. العمل مفيد جدا جدا ومفيد للناس كلها". وقالت أخرى: "كفاية نشوف الابتسامة فى وجوه أهالينا .. كل ده بيفرحنا كتير". وقالت متطوعة ثالثة: "لما بنشوف الناس بتعيط من الفرحة دى أحلى حاجة لينا، وأكبر تقدير لمجهودنا". فيما قال أحد الشباب من بين الأهالى المستفيدين من المبادرة: "لما أكبر هشتغل مع حياة كريمة، لأنها علمتنى حاجات حلوة كتير". كانت المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" قد انطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسى فى بداية عام 2019 بتضافر جهود الحكومة والمجتمع المدنى من أجل توفير سبل الحياة الكريمة للفئات والقرى الأكثر احتياجا فى إطار تقدير تضحيات المواطن المصرى ودوره فى إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى. وصدر قرار رئيس الوزراء فى نوفمبر 2019 بتكليف وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع الأطراف المختلفة فى هذا الصدد . وتعد المبادرة أحد مكونات برنامج التنمية المحلية لتطوير القرى المصرية الذى هو أحد أهم محاور عمل وزارة التنمية المحلية، ويتكامل هذا البرنامج مع برامج عمل الوزارة الأخرى التى تستهدف بشكل عام إحداث نقلة نوعية فى منظومة الإدارة المحلية فى مصر.

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