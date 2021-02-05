قرابة المليار.. الصحة: نستثمر في مقدمي الخدمة الطبية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان،ان فيما يخص محور الاستثمار في مقدمي الخدمة الطبية، أشارت الوزيرة إلى أنه في عام 2018، كان 55 % من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، ومن 8:7 سنوات لحصول الطبيب على مؤهل (مساعد أخصائي)، و 2000 متدرب و1120 مدرب في الزمالة المصرية، بسعة تدريبية بلغت 10 آلاف، بينما في عام 2020 ووفقًا لاستراتيجية الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني، أصبح 100% من الأطباء لديهم فرصة الحصول على دراسات عليا، وأصبحت مدة سنوات حصول الطبيب على مؤهل (أخصائي) من 5:3 سنوات، كما وصل عدد المتدربين بالزمالة المصرية إلى9000 متدرب، و330 مدرب بسعة تدريبية 23 ألف، كما تم إنشاء وحدة لشئون مقدمي الخدمة الطبية، وإنشاء أول منصة تعليم إلكترونية، وتدريب 100 طبيب بالمملكة المتحدة على نظام طب الأسرة، بالإضافة إلى توفير 1600 منحة للحصول على برامج مشتركة مع جامعة هارفارد الأمريكية، وتوفير 15 منحة للحصول على درجة الماجيستير من جامعة هارفارد الأمريكية.

وأشارت الوزيرة خلال إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، إلى أن استراتيجية الوزارة للنهوض بمنظومة التعليم الطبي المهني شملت تطوير نظام تكليف وتدريب الأطباء ببرنامج الزمالة المصرية، والاستثمار فى مقدمى الخدمة الصحية (تدريب المدربين، والاهتمام بالبحث العلمي من خلال وفير البرامج التدريبية لكلية طب هارفارد الأمريكية، واعتماد برامج الزمالة من الكلية الملكية البريطانية، متابعة أنه تم تحويل المعهد القومي لتدريب الأطباء إلى اكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني بحيث تختص بإعداد واعتماد معايير التدريب وتجهيزاتها ومقدمي برامج التدريب والمحتوى العلمي وطرق التدريب استنادًا على المعايير الدولية، كما تم توفير مقر للزمالة المصرية بالأكاديمية في غطار تطوير الامكانات اللوجيستية، كما تم إنشاء نظام تعليم إلكتروني LMS لتقديم خدمات التعليم عن بعد بتكلفة 30 مليون جنيه تقريبًا وتصوير 80 ساعة فيديوهات تعليمية لمختلف التخصصات الطبية، كما تم تطوير مقع الزمالة المصرية لاستقبال الطلبات الخاصة بالأطباء المتدربين دون الحاجة للحضور إلى مقر الزمالة، كما تم التعاقد مع كلية الطب جامعة هارفارد الأمريكية لتدريب 800 مدرب فى برنامج تدريب المدربين T2T وتدريب 800 متدرب في برنامج التدريب على الأبحاث الاكلينيكية CSRT سنويًا لمدة 4 سنوات (2020 - 2023)، بإجمالى تكلفة 585 مليون جنيه.

ولفتت الوزيرة إلى برنامج التعاون مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لاعتماد مناهج وامتحانات شهادة الزمالة المصرية، حيث تم الاتفاق المبدئى مع الكلية الملكية بالمملكة المتحدة لتخصصات (الجراحة – الباطنة –التخدير - الطوارئ)، لتطوير المناهج التدريبية بالزمالة المصرية واعتماد الإمتحانات والأماكن التدريبية بإجمالى تكلفة 100 مليون جنيه، وتم تدريب 100 طبيب في تخصص طب الأسرة من العاملين في محافظات المرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل بالمملكة المتحدة البريطانية بإجمالى تكلفة 8 مليون جنيه.

وتابعت أنه تم رفع كفاءة القوى البشرية للفرق التمريضية، حيث إنه في عام 2019/2020 تم تكليف عدد (42138) أخصائي و فنى تمريض بأولوية للتخصصات الحرجة و منهم 1510 بالمحافظات الحدودية، كما تم تنفيذ عدد 764 تدريب بتكلفة 13.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى تدريب عدد ( 79,401) من افراد هيئة التمريض على معايير مكافحة العدوي لمواجهة فيروس كورونا، مضيفة أنه تم زيادة أعداد المدارس الثانوية للتمريض و اعداد الطلبة خلال عامي 2018/2020، حيث تم افتتاح عدد 44 فصل طلابي، وتطوير المعامل والمكتبات بعدد 187 مدرسة، كما تم تحويل عدد 6 مستشفيات تكامل إلى معاهد فنية صحية، حيث وصل إجمالي أعداد مدارس التمريض 334 و 12 معهد.

كما تم دعم طرق التواصل مع الطواقم الطبية، من خلال تخصيص رقم واتساب للشكاوى والمقترحات، وتخصيص رابط اليكتروني (باركود) لتلقي الشكاوى، وتخصيص منسق لاعمال الوحدة بكل محافظة، والتجهيز لاطلاق البوابة الالكترونية للفريق الطبي بهدف دعم التواصل وميكنة الخدمات، وتخصيص رقم خط ساخن ورقم واتساب لتلقي الشكاوى والمقترحات للفرق الطبية، والانتهاء من مشروع قانون لتغليظ عقوبة التعدي على المستشفيات ، حيث انخفضت نسبة التعديات على الأطقم الطبية خلال العام الماضي بنسبة 43.2%، بالإضافة إلى رفع كفاءة التدريب والتأهيل للطواقم الطبية، من خلال زيادة الفرص التدريبية المتاحة سنويا في الزمالة المصرية خمس أضعاف الاعوام الماضية وربط التدريب في الزمالة بنظام التكليف، وتدريب 1600 متدرب في برامج تدريب المدربين و الابحاث الاكلينيكية، وتدريب 100 من اطباء الاسرة بانجلترا.

وتابعت الوزيرة أنه تم رفع قيمة بدل المهن الطبية 75% للطواقم الطبية، وبدء تطبيق لائحة اجور نظام التامين الصحي الشامل تدريجيا في المحافظات، وتدشين صندوق تعويضات لمخاطر المهن الطبية للتأمين على العاملين ، كما تم مخاطبة كافة الجهات المخاطبة بالقانون لتحصيل المبالغ المنصوص عليها، وصدر قرار رئيس الوزراء بمد الخدمة لعدد 1230 طبيب بشري لمدة عامين بعد بلوغ سن المعاش، كما تم تقديم الدعم النفسي للعاملين بمستشفيات الحميات والصدر والعزل و تخصيص أرقام هاتفية لذلك وعمل حملات مجتمعية لدعمهم، وتم تعديل القرار الوزاري الخاص بالوجبات الغذائية بمستشفيات الحميات والصدر والعزل لزيادتها ودعمها بالعناصر الغذائية اللازمة، بالإضافة إلى التواصل مع بعض المصابين من الطواقم الطبية ممن لديهم احتياجات صحية ، وكذلك مع اسر المتوفين لدعمهم.

كما أشارت إلى تخصيص الامتحان القومي للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الطب وهو اختبار كفاءة الممارسة الطبية الآمنة للطبيب قبل حصوله علي ترخيص المزاولة، وتأهيل الطبيب علي مستوي علمي وتطبيقي ومعتمد من البورد الأمريكي بالتعاون مع كلية الطب جامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بهدف مواكبة التعليم الطبي الدولى، وتوحيد آليات تقييم طلاب كليات الطب فى التحصيل العلمى والعملي، لافتًا إلى أنه يطبق على جميع خريجي كليات الطب المصريه وذلك أثناء فترة التدريب الإجباري او بعدها شرط ان يكون قد أنهي تدريبه في تخصصات الباطنة العامة والجراحة العامة والنساء والتوليد والأطفال، ويجرى الامتحان مرتين سنويا في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر من كل عام.