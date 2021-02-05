المرور تستعد لـ الأمطار بـ إعلان الطوارئ

جدة - نرمين السيد - أعلنت الإدارة العامة للمرور، بقيادة اللواء محمود عبد الرازق، حالة الطوارئ، تحسبا لتقلبات الطقس أو سقوط أمطار أو ظهور رياح، مع تلقى أى بلاغات ناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة، بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية من عدم استقرار حالة الطقس.





وكشفت الإدارة العامة للمرور أن غرفة عملياتها تتابع حركة السيارات بالمحاور والميادين، بواسطة الخدمات المنتشرة على الطرق مع مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات بالمحاور ونشر الأوناش المرورية لرفع أى معوقات مرورية سواء ناجمة عن الحوادث أو الأعطال. سقوط الأمطار كانت الإدارة العامة للمرور، قد نشرت عددا من سيارات الإغاثة بجميع أقسام الطرق، مهمتها مساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو تعرضوا لحوادث، حيث يمكنهم الاتصال بالرقم 01221110000.

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