الأرصاد تعلن عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

جدة - نرمين السيد - أكدت هيئة الأرصاد الجوية، استمرار حالة الطقس المضطرب على البلاد خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى سقوط أمطار يصاحبه نشاط للرياح على مناطق متفرقة بمعظم أنحاء الجمهورية.





من جانبه، قال محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد ستشهد أمطارا متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة.

حالة طقس اليوم

ولفت فى تصريحات له، إلى أنه ستكون هناك أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية "الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح"، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة على مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة، وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد .

وأشار إلى أنه سيكون هناك نشاط للرياح على أغلب الأنحاء، يصاحب ذلك اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، ويكون ارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين ثلاثة أمتار ونصف إلى أربعة أمتار ونصف.