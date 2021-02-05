شركاء التنمية يشيدون بجهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث

أعرب كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي في القاهرة عن سعادته بدعوته اليوم للمشاركة في هذا الاجتماع ليس فقط بمناسبة اليوم العالمي للقضاء علي ختان الإناث بل للاحتفال أيضًا بالشراكة والتعاون القائم بين أعضاء اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وسعيهم الحثيث والمستمر لمواجهة المشكلة في مصر .

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبى يعمل منذ سنوات عديدة على المستوى العالمي لمواجهة هذه المشكلة مع الحكومات والشركاء الدوليين من خلال العديد من البرامج .

وأضاف أننا نعمل في مصر مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية وشركاء التنمية للتصدي لهذه المشكلة، حيث تم إطلاق العديد من البرامج وتنفيذ العديد من الأنشطة للقضاء على مشكلة ختان الإناث والتي تؤثر على حياة الكثير من السيدات والفتيات، مشيرًا أننا نجدد الالتزامات بالاستمرار في دعم جهود الحكومة المصرية في هذا المجال.

ومن جانبها أعربت السيدة ليزلى ريد ممثل برنامج المعونة الأمريكية ( USAID ) عن سعادتها وامتنانها للمشاركة فى هذه الفاعلية والتى تأتى فى إطار هام جدا يتمثل فى القضاء على ختان الإناث، وثمنت دور مصر والمجهودات التى يقوم بها كل من المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة فى العمل على هذه القضية والإهتمام بها بالرغم من الجائحة العالمية لكوفيد 19 .

وقالت إنه لابد من العمل على تغليظ عقوبة من يرتكب هذه الجريمة التي تأتي ضد براءة وكرامة الفتيات، وأضافت نحن على اتم الاستعداد لتقديم كافة سبل المساعدة للقضاء على ختان الإناث، ويجب أن نتعاون وأن نعمل معا لنصل إلى مختلف المجتمعات والعائلات حتى نستطيع تغيير العقول لوقف هذه الجريمة التي ترتكب ضد الفتيات.

وأشاد جورج جورجي، القائم بأعمال مسئول إدارة صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر بالجهود العظيمة والمتميزة التي قامت بها الحكومة المصرية واللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الإناث خلال الفترة الماضية لمواجهة والتصدي للمشكلة وجهود اللجنه في اعداد مشروع قانون لتغليظ عقوبة ختان الإناث الذي وافقت عليه الحكومة مؤخرا ونتمني ان يخرج الي النور سريعا بعد موافقة البرلمان، مثمنا التعاون القائم بين جميع الشركاء ضمن اللجنة في تنفيذ العديد من الأنشطة، وأكد أننا نواجه مشكلة فكرية وثقافية في المقام الأول وعلينا أن نعمل من أجل تغيير هذه المعتقدات والثقافة الخاطئة التي مازالت عالقة في العقول.

وفى كلمتها هنأت السيدة كريستين أراب ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة، المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة وكل من يتعاون ويعمل من أجل القضاء على ختان الإناث وأضافت أن المجهودات المبذولة تعطى المزيد من الأمل للتصدى لهذه الظاهرة وحماية الفتيات وقالت أن هذا عملا ليس سهلا ويجب ان يتسع ويستمر ليشمل العديد من المجتمعات من خلال التركيز على إظهار الآثار الطبية السلبية لختان الإناث على الفتيات وصحتهن .

كما أشاد السيد جيرمى هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ( UNICEF ) بالجهد المبذول من جانب اللجنة الوطنية لمكافحة ختان الإناث والعمل الذى يتم من خلال إطار عمل الخطة الموضوعة للحد من هذه الظاهرة غير الشرعية.

وأعربت السيدة راندا أبو الحسن الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر عن سعادتها لهذا الاصرار والعزيمه والالتزام للعمل على القضاء ختان الاناث ، مشيدة بجميع الجهود التى تقوم بها اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث والتي توجت بموافقة الحكومة على مشروع قانون بتغليظ عقوبة ختان الإناث والذي تقدمت به اللجنة، مؤكدة أنه مع مواصلة اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث جهودها سنصل إلي أجيال لا تتعرض فيها الفتيات للختان خاصة مع ما نشهده من التزام الدولة المصرية علي كافة المستويات ومع دعم الشركاء والمجتمع المدني ورجال الدين والقضاء والنيابة العامة والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.

يذكر أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث أنشئت فى شهر مايو ٢٠١٩ ، حيث تم الإعلان عن تشكيلها خلال اجتماع الدكتورة مايا مرسى مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى ٢١ مايو ٢٠١٩ ، بعضوية ممثلين عن كافة الوزارات المعنية والجهات القضائية المختصة والأزهر الشريف والكنائس المصرية الثلاثة ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بالإضافة الى التعاون مع شركاء التنمية.