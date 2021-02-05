فيديو .. الآثار عن أكشاك البارون : لن تفسد مظهر القصر

جدة - نرمين السيد - وقالت، خلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر فى برنامج " يحد فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، إن الكشك الذى ظهر فى الصور على مواقع التواصل الاجتماعى كان موجودا بشكل مؤقت حتى من قبل افتتاح القصر.

وأضافت أنه حين افتتح قصر البارون كان هناك عربة لتقديم مشروبات وأطعمة خفيفة، وشكلها ولونها لا يفسدان بانوراما القصر على الإطلاق، مشيرة إلى أنها كانت موجودة بشكل مؤقت لحين الانتهاء من تشغيل الخدمات السياحية فى الحديقة الخلفية للقصر.

وأكدت أنه لا وجود لأى نشاط تجارى داخل القصر، وأن الجزء الخلفى من الحديقة سيكون به أكشاك لبيع المأكولات الخفيفة، ولن تكون بكثافة كبيرة كما تخيل الناس.

وأوضحت أنه لا يتم اتخاذ أى إجراء من هذا القبيل إلا بموافقة لجان فنية فيها خبراء فى بمختلف التخصصات المتعلقة بالآثار والعمارة.