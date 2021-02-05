فيديو .. السجينى : حريق الدائرى ممكن يتكرر 200 مرة يوميا لولا ستر ربنا

جدة - نرمين السيد - قال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحقائق تشير إلى إمكانية تكرار حادثة مثل حريق عمارة فيصل الملاصقة لـ الطريق الدائرى بما لا يقل عن 100 أو 200 مرة يوميًا، مضيفًا: "بس هى ماشية معانا بستر ربنا".





وخلال مداخلة مع الإعلامى شريف عامر، فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بى سى مصر"، أرجع ذلك إلى أن هناك كثيرا من الحالات المخالفة المماثلة لـ عمارة فيصل، مشددا على أن المحال تستخدم فى تلك العمارات دون رخصة تشغيل. وأوضح السجينى أن حادث عمارة فيصل لا يحتاج إلى إرسال لجنة لتقصى الحقائق بشأنه، لأن هذا شىء واضح، ويمثل واقعا تعيشه البلاد، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج تلاحمًا بين الإعلام لتشكيل الوعى، وإرادة منعقدة لدى الحكومة فى تصفية مثل هذه الملفات، فضلا عن انعقاد عدة جلسات فى البرلمان لطرح ومناقشة الأمر.

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