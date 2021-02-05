أسماء .. الأوقاف تفتتح 26 مسجدا جديدا فى 8 محافظات

جدة - نرمين السيد - وذكرت "الأوقاف"، عبر موقعها الإلكترونى أن إجمالى ما جرى افتتاحه منذ أول سبتمبر 2020م، وحتى الآن 845 مسجدًا. قائمة المساجد الجديدة المقرر افتتاحها اليوم : مديرية أوقاف البحر الأحمر مسجد علبة – أبو رماد – حلايب الشريف إسماعيل – العوينة القديمة القصير مديرية أوقاف البحيرة ليديا الجديدة – قرية ليديا - المحمودية الرحمن سنفا - قرية المعركة - مركز بدر إصلاح عبد الرازق - قرية بسنتواى - أبو حمص الوحدة المحلية بسمخراط – قرية سمخراط – الرحمانية المسجد الكبير بطورنو – قرية طورنو – المحمودية الغفارة – قرية كفر السابى – شبراخيت العتيق – قرية أبيس الخامسة – كفر الدوار عزبة خليل – قرية كفر مساعد – إيتاى البارود إبراهيم هلال – قرية شرنوب - دمنهور مديرية أوقاف بنى سويف الشرقى – قرية المسيد الأبيض - إهناسيا حفنى – قرية عزت قرية المسيد الأبيض - إهناسيا عبد الله سالم – الزيتون مركز ناصر مديرية أوقاف الفيوم مسجد الشيخ حسن – العوف - ابشواي مسجد أبو ياسين – إطسا غرب مسجد محمد أمين – إطسا غرب مسجد الشهيد مدحت – إطسا غرب مسجد السلام - سنورس مسجد المدينة المنورة – طامية ثان مديرية أوقاف أسوان الجزيرة – قرية ابريم – نصر النوبة مديرية أوقاف المنوفية الكبير – قورص - أشمون مديرية أوقاف القليوبية مالك الملك عزبة رضا - قليوب مديرية أوقاف الإسماعيلية الرحمة – تل الحطب – التل الكبير العلوانية – الشهداء - الإسماعيلية الرحمة – ترعة 5 – أبو صوير

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