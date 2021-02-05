موضوع خطبة الجمعة اليوم

جدة - نرمين السيد - من جانبه، قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن القرآن الكريم قد أولى الحديث عن بغاة الفتنة والمفسدين فى الأرض والمرجفين فيها والمعوقين لمسيرة الخير والإصلاح عناية بالغة الأهمية، بيانًا لخطر هؤلاء على الأديان والأوطان، وعلى مسيرة الإصلاح، قال تعالى: "لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنافِقُونَ وَالَّذِينَ فِى قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِى الْمَدِينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لا يُجاوِرُونَكَ فِيها إِلاَّ قَلِيلاً".

موضوع خطبة الجمعة

أضاف، فى تصريحات له، أن الخطبة ستكون فى حدود 10 دقائق، مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات الوقائية ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المصلين، مؤكدا أن الوزارة مستمرة فى حملة تعقيم وتطهير المساجد على مستوى الجمهورية.