طقس الجمعة .. استمرار سقوط الأمطار على عدة مناطق ورياح نشطة .. القاهرة 21

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحرى، معتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء .. مائل للدفء على شمال الصعيد، ودافئ على جنوب الصعيد، مع رياح نشطة على جميع الأنحاء.





ويتوقع الخبراء أن يسود ليلا، طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء، وشديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد. حالة طقس اليوم ومن المنتظر أن تشهد مناطق من "القاهرة - الجيزة – القليوبية" حتى فترة الظهيرة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد مناطق من الوجه البحرى ومدن القناة سقوط أمطار متوسطة، وأن تشهد محافظات السواحل الشمالية سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وأن تشهد مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا، وأن تشهد مناطق من جنوب البلاد سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة. وأشارت الأرصاد إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين مترين و3 أمتار والرياح سطحية شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فتكون مضطربة جدا ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 3 و5ر4 متر والرياح السطحية شمالية شرقية - شمالية غربية. درجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 21 12 الاسكندرية 19 13 وادى النطرون 19 13 طنطا 21 12 شبين الكوم 21 12 دمنهور 21 12 بلطيم 20 12 مطروح 18 13 السلوم 17 10 سيوة 19 09 بورسعيد 20 14 دمياط 19 14 الزقازيق 21 13 المنصورة 20 12 الاسماعيلية 21 13 السويس 21 13 العريش 19 13 رفح 19 13 رأس سدر 21 13 نخل 24 10 نويبع 22 17 طابا 22 15 كاترين 18 06 الطور 24 16 شرم الشيخ 25 16 الغردقة 24 15 مرسى علم 26 15 الفيوم 21 10 بنى سويف 21 10 المنيا 22 09 أسيوط 22 08 سوهاج 22 09 قنا 23 10 الأقصر 23 10 أسوان 23 11 إدفو 23 10 أبوسمبل 23 11 الوادى الجديد 22 08 حلايب 25 19

شلاتين 26 18

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