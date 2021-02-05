نشر موقع "دوت الخليج"، عددا من الأخبار المهمة على الساحة المحلية والعالمية، خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، نرصد أبرزها في التقرير التالي: أنت بره.. رد قاسي من شوبير على تصريحات نجم الدحيل القطري القومية لصحة المرأة: مرض السرطان يحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأكمله مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي مجلس الأمن الدولي يطالب بالإفراج عن زعيمة ميانمار سو تشي هالة زايد: 90 مليون مواطن استفادوا من المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة قرابة المليار.. الصحة: نستثمر في مقدمي الخدمة الطبية من الصين لجنوب أفريقيا.. وزارة الصحة تعلن مبادرات التعاون الدولي وزيرة الصحة: إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا النصب على المواطنين.. ضبط شخص أنشأ أكاديمية وهمية بالجيزة إيران: لن نتوسل لتنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حدث ليلا.. الصحة: إبرام اتفاقيات للحصول على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا.. إيران: لن نتوسل لتنفيذ الاتفاق النووي ورفع العقوبات.. مقتل عريس وشقيقه في حفل الزفاف بسبب شجار عائلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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