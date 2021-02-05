الهند تسجل أكثر من 12 ألف إصابة جديدة و120 وفاة بفيروس كورونا

سجلت الهند 12 ألفا و408 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و802 ألفا و591 شخصا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية- وفق ما أوردته صحيفة /تايمز أوف إنديا/ الهندية اليوم الجمعة- أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 120 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفا و823 شخصا.

وأفادت بأن 15 ألفا و408 أشخاص تماثلوا للشفاء، ليبلغ إجمالي المتعافين من الفيروس التاجي في الهند 10 ملايين و496 ألفا و308 أشخاص.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 151 ألفا و460 حالة.