صحيفتا الأهرام والجمهورية تبرزان كفاءة أجهزة الدولة في إدارة أزمة كورونا وأهمية نشر قيم التسامح

أبرزت صحيفتا الأهرام والجمهورية في افتتاحيتيهما اليوم (الجمعة)، كفاءة أجهزة الدولة في إدارة الأزمات وعلى رأسها التعامل الناجح مع جائحة كورونا وأيضا نشر ثقافة السلام واعــلاء قيم التسامح والتعايش السلمى بــين بنى الــبــشــر بمناسبة اليوم العالمى للأخوة الانسانية.

فمن جانبها ، قالت صحيفة الاهرام في افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة تحت عنوان "إدارة الأزمة وكفاءة الدولة" إن قوة الدولة وكفاءتها وعدالتها لا تظهر في أي وقت كما تظهر في اوقات الازمات، مشيرة إلى أنه ليس هناك بالتأكيد أصعب من أزمنة الأوبئة.

وأضافت الصحيفة أن المتابع لسلوك الدولة المصرية وتصرفاتها ازاء وباء كورونا الذي يجتاح العالم كله، يدرك كم كان ومازال رد فعل الدولة ناجحا ومتميزا مما استوجب إشادة الكثيرين سواء داخل مصر او خارجها .

وأشارت إلى أن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة في الشهور الماضية منذ أن هاجمنا الفيروس اللعين تميزت بالعقلانية والهدوء وعدم الانسياق وراء الهلع والمبالغات.

وقالت الصحيفة:"صحيح إن علينا الاعتراف بأن وحشية الفيروس فاقت كل التوقعات وفاجأت الناس جميعا حتى في أعتى الدول واكثرها ثراء وتقدما ومع ذلك فان ما فعلته الحكومة عندنا وما تفعله حاليا يستحق التوقف للحظات للتأمل والدراسة ولكن بشرط أن نلتزم ونحن نحكم على الأمور بالموضوعية والبعد عن العصبية والتشنج"، مشيرة إلى أن أهم ما يجب التوقف عنده في رد فعل الحكومة الى جانب الاجراءات الصحية النظر الى الفئات الاكثر احتياجا الذين كانوا اكثر المصريين تضررا من الجائحة.

ولفتت إلى أن الموازنة العامة الحالية تضمنت نحو 140 مليار جنيه في صورة حزم تمويلية للتيسير على المواطنين، مؤكدة إدراك الدولة لدورها الاجتماعي، وأن ممارستها لهذا الدور يؤكد كفاءة هذه الدولة فى ادارة شئون أفرادها بجودة عالية.

ونبهت "الأهرام" إلى أن ممارسة الدولة لهذا الدور تعكس وعى المسؤولية باهمية العدالة ليتحقق في النهاية الامن الاجتماعي لكل طبقات المجتمع، مشددة على أن تقديم هذا الدعم للفئات الأضعف، يعكس وعي الدولة بأن قوتها تكمن في كونها دولة للجميع وليس للبعض فقط.

بدورها، أكدت صحيفة الجمهورية في افتتاحية عددها الصادر اليوم الجمعة أن ما يمر به العالم من أزمات تستدعى نشر ثقافة السلام واعــلاء قيم التسامح والتعايش السلمى بــين بنى الــبــشــر.. مشيرة إلى أن هذا الوقت بصفة خاصة يحتاج أكثر مــن أى وقت مضى إلى إعــلاء قيم الأخــوة الانسانية، والحوار وقبول الآخر، وتعزيز التعاون لنبذ التعصب والتصدى لخطاب الكراهية ونشر قيم العدل والتسامح والمساواة من أجل دول العالم.

ودعت الصحيفة بمناسبة اليوم العالمى للأخوة الانسانية.. إلى وقفة صادقة مع النفس من تحقيق السلام والأمن والاستقرار فى كافة المنظمات الدولية وكل الدول الكبرى لتكثيف الــجــهــود لإيــجــاد حــلــول سلمية لكل أزمـــات الــعــالــم.. ودعــم سبل الأمــن والاستقرار فى كل بقاع المعمورة.

وشددت على ضرورة تسخير كل الجهود الدولية من أجل أن ينعم الانسان فى كل دول العالم بالأمن والاستقرار والحياة الكريمة.. وأن يتوقف صوت المدافع والرصاص.. لنشر ثقافة السلام واعلاء قيم التسامح والتعايش السلمى ونبذ كافة مظاهر العنف والتطرف.

وأكدت "الجمهورية" ضرورة أن يؤكد العالم بأسره فى اليوم العالمى للأخوة الانسانية أن الانسانية قبل الجنسية.. وأن ســلام البشر أساس التحرك العالمى خلال المرحلة القادمة .