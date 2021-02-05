أهم الأخبار المتوقعة اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

جدة - نرمين السيد - شرم الشيخ

تنطلق، دورة "الإعلام الدينى والتحديات المعاصرة" بحضور وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والكاتب الصحفى الأستاذ كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم للإعلام، ومحافظ جنوب سيناء خالد فودة، ووكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الدكتور أسامة العبد، ونخبة من كبار الصحفيين والإعلاميين بمدينة شرم الشيخ.

شرم الشيخ

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية الأفريقية، ملتقى مجلس الأعمال "المصرى- الكازاخستانى" بمدينة شرم الشيخ، بمشاركة 250 شركة مصرية و110 شركات كازاخية، بالإضافة إلى عدد كبير من الجهات الاقتصادية الرسمية وهيئات تنمية الصادرات والاستثمار فى كلا البلدين وأعضاء مجلس الأعمال المشترك.

القاهرة

تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا جديدًا فى 8 محافظات، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه منذ أول سبتمبر الماضى حتى الآن845 مسجدًا، وذلك فى إطار خطة الوزارة لعمارة بيوت الله .

القاهرة

تواصل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى رفع درجات الاستعداد القصوى بكافة شركاتها التابعة بمختلف المحافظات؛ تحسبًا لسقوط أمطار وفقًا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

القاهرة

يقدم أبطال العرض المسرحى "عيلة الفقرى"، العرض الكوميدى على خشبة المسرح العائم الكبير التابع للبيت الفنى للمسرح.

الاسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، أمسية فنية يحييها الموسيقار يحيى خليل على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

القاهرة

تسير مصر للطيران 68 رحلة داخلية وخارجية لوجهات مختلفة لنقل 5951 راكبا .

القاهرة

ينظم مركز الربع الثقافى بشارع المعز لدين الله الفاطمى أمسية صوفية تشمل إنشادا وقصائد لفرقة "الحضرة"للإنشاد الصوفى.

الجيزة

يتم اعتبارا من اليوم غلق جزئى لشارع البحر الاعظم و تقاطعه مع شارع 6 اكتوبر فى الاتجاهين لمدة ثلاثة أيام ، لتدعيم المنطقة بخط غاز طبيعى يخدم محطات الغاز الطبيعى المزمع انشاؤها بدائرة حى جنوب الجيزة.

القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة اليد بنادى الزمالك، نظيره فريق الزهور، على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.

برلين

تلتقى المستشارة الألمانية انجيلا ميركل بالرئيس الفرنسى فرانسوا ماكرون للتباحث حول تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.. بالإضافة إلى عقد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن الألمانى الفرنسى لبحث سبل تعزيز التعاون الأمنى والدفاعى المشترك.

جنيف

يجتمع ملتقى الحوار السياسى الليبى فى سويسرا للتصويت على اختيار اعضاء المجلس الرئاسى ورئيس الوزراء للسلطة التنفيذية الموحدة، وذلك بنظام القوائم.

مدريد

يلتقى فريقا الافيس وبلد الوليد، فى إطار مباريات الدورى الإسبانى لكرة القدم.

روما

يلتقى فريقا فيورنتينا وانترناسيونالى، فى إطار الدورى الإيطالى لكرة القدم.

برلين

يلتقى فريقا هيرتا برلين وبايرن ميونخ، فى إطار الدورى الألمانى لكرة القدم.