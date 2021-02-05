طقس اليوم الجمعة... أمطار خفيفة على الوجه البحري ومتوسطة بالبحر الأحمر

من المنتظر أن تشهد البلاد اليوم الجمعة، أمطارا خفيفة على مناطق من الوجه البحري وشمال الصعيد.

كما تشهد البلاد أمطارا متوسطة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس تكون رعدية أحيانا ومدن القناة (شلاتين - مرسى علم - القصير - الغردقة - رأس غارب - الزعفرانة - الطور - السويس - كاترين - نخل - رأس سدر - شرم الشيخ)، ونشاط رياح على أغلب الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، وذلك بعد الإطلاع بناء على صور الأقمار الصناعية وأخر التحديثات لخرائط الطقس.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، باردا على السواحل الشمالية، باردا على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09 درجات، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 10 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة.