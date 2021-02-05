إيراد النهر تعلن جاهزية الحماية والمحطات لمجابهة السيول

جدة - نرمين السيد - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، لمتابعة موقف إيراد نهر النيل للعام المائى الحالى وتأثيره على إجمالى الموارد المائية فى مصر، والآليات المتبعة لإدارة وتوزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.





واستعرض الدكتور عبد العاطى، وفقا لبيان صحفى، خلال الاجتماع سيناريوهات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادمة بالتزامن مع بداية العام المائى القادم بأعلى درجة من الكفاءة، مع الإعداد لتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل.

واستعرض الدكتور عبد العاطى أيضا الإجراءات المتبعة لمواجهة موسم الأمطار والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ مشروعات الحماية من أخطار السيول والجارى تنفيذها حالياً، مشدداً على ضرورة المرور والمتابعة المستمرة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف لمجابهة أى طارئ، وجاهزية المحطات وخطوط التغذية الكهربائية المغذية لها، ووحدات الطوارئ النقالى عند المواقع الساخنة، مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف لمواجهة أية ازدحامات فى المجارى المائية.

هذا وتواصل وزارة الموارد المائية والرى بجميع أجهزتها التصدى لجميع أشكال التعديات على نهر النيل والترع والمصارف بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على المجارى المائية من التعديات والتلوث، وذلك للحفاظ على المجارى المائية وضمان حسن إدارة وتشغيل وصيانة المنظومة المائية وتحسين الخدمات المقدمة لجموع المنتفعين وحماية أملاك الدولة على المجارى المائية.

ووجه الدكتور عبد العاطى، بضرورة أن تكون اللجنة فى حالة انعقاد مستمر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للتعامل مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى ومواجهة موسم الأمطار والسيول.