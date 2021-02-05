وزير النقل يتابع تطوير طريق المنصورة جمصة بتكلفة مليار و268 مليون جنيه

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كما تابع وزير النقل، وفقا لبيان صحفى، قطاعات المشروع المختلفة، مؤكدا على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء منه فى الموعد المحدد (30 يونيو2021)، كما وجه بضرورة تأمين مواقع العمل باستخدام العلامات الإرشادية والإضاءة أثناء تطوير ورفع كفاءة الطريق وضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا فى مواقع العمل، مشيرا إلى الأهمية الكبيرة للطريق فى الربط بين مدينة المنصورة وجمصة والطريق الدولى الساحلى.
وتفقد الوزير، معدلات تنفيذ رفع كفاءة الطريق الدولى الساحلى "مرحلة أولى" بطول 9 كم وتكلفة 108.7 مليون جنيه وذلك فى المسافة من كوبرى البستان حتى مدخل دمياط الجديدة ضمن مشروع قطاع 3أ، حيث أكد ضرورة تكثيف الأعمال خصوصا وأنه يجرى حاليا إعداد خطة شاملة لتطوير الطريق الدولى الساحلى من بورسعيد إلى الإسكندرية بطول 316 كم.
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