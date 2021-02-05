وزيرة الهجرة: غرفة عمليات لتلقى طلبات الراغبين فى العودة لمصر

جدة - نرمين السيد - ولفتت نبيلة مكرم إلى تلقى الوزارة رغبات بالعودة فى الوقت الحالى لمصر بسبب عدم تمكنهم من تحمل تكاليف الإقامة فى أعقاب إعلان دولة الكويت وقف استقبال غير مواطنيها لمدة أسبوعين مبدئيًا، فى إطار الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه فور تسجيل الأعداد سيتم التنسيق مع وزارة السياحة والآثار، للتفاوض مع شركات السياحة لبحث مدى إمكانية عودة المواطنين الراغبين من دول الترانزيت على نفس الشركات التى سافروا من خلالها.

أما فيما يتعلق بطلباتهم لتسهيل إجراء تحليل الـ pcr للدخول إلى مصر، أوضحت نبيلة مكرم أن الوزارة ستقوم استنادا إلى الأعداد بالتنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل إجراءهم للاختبار فى ضوء الظروف الإنسانية والموقف الطارئ لتعديل خطط السفر.

وطالبت الوزيرة المواطنين الراغبين فى العودة بتسجيل بياناتهم بالتفصيل خصوصا اسم الدولة الموجود فيها حاليا واسم شركة السياحة التى سافر عبرها، وذلك عبر الرابط التالى:

‏https://forms.gle/opmmSVtydAETfSjE6

كما تتيح غرفة عمليات وزارة الهجرة عدة وسائل للتواصل مع العالقين بالخارج على النحو التالى:

- مواقع التواصل الاجتماعى الخاصة بالوزارة متمثلة فى الصفحة الرسمية على فيسبوك:

‏https://www.facebook.com/Moemigegy/

- البريد الإلكترونى: [email protected]

- خدمة الواتساب على الأرقام المخصصة لذلك: 01069613755 / 01062437210