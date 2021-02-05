عاجل.. وفاة النائب سعد الجمال

جدة - نرمين السيد - وكان سعد الجمال فاز بعضوية البرلمان عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.

ودخل العمل السياسى، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.

وفى عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.

وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا فى البرلمان العربى عام 2010.

وفى عام 2015 خاض الانتخابات ضمن القائمة الانتخابية التى شكلها دعم مصر أنذاك

وفى عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائى ومسرح الجريمة، بالمركز العربى للدراسات الأمنية فى مدينة الرياض بالسعودية.

وفى العام التالى، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.

وفى عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.