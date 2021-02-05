وفاة النائب سعد الجمال عن عمر يناهز 75 عاما

توفى منذ قليل، النائب سعد الجمال، عضو مجلس النواب، عن القائمة الوطنية من أجل مصر قطاع شمال وجنوب الصعيد، عن عمر يناهز 75 عاما، ومنتظر تشييع الجثمان بمسقط رأسه بالصف الجيزة.
ولد سعد الجمال في 20 يونيو عام 1945، في محافظة الجيزة، بمركز الصف، حصل على ليسانس الحقوق ودبلومة العلوم الشرطية، عام 1966 بتقدير جيد جدًا.
عام 1992، عين الجمال، مساعدًا لمدير أمن القاهرة للأمن العام، وأوفد لتدريس مادة البحث الجنائي ومسرح الجريمة، بالمركز العربي للدراسات الأمنية في مدينة الرياض بالسعودية.
وفي العام التالي، عين نائبًا لمدير أمن أسيوط، ثم نائبًا لمدير أمن القليوبية.
وفي عام 1997، عين مديرًا لأمن قنا بدرجة مساعد وزير داخلية حتى خروجه من الخدمة.
6- ودخل العمل السياسي، عام 2000 بعد انتخابه عضوًا بمجلس الشعب عن دائرة مركز الصف.
وفي عام 2005 عين رئيسًا للجنة الشئون العربية بمجلس الشعب.
وتم اختياره بموافقة مجلس الشعب عضوًا في البرلمان العربي عام 2010.
ومع فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية في أغسطس 2015، تقدم «الجمال» بأوراق ترشحه إلى لجنة انتخابات محكمة جنوب الجيزة الابتدائية، على المقعد الفردي بدائرة الصف، كمرشح مستقل، ولكنه لم يلبث وسحب أوراق ترشحه؛ معلنًا انضمامه إلى قائمة في حب مصر.
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