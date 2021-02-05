لنقل 6 آلاف راكب.. مصر للطيران تسير 68 رحلة جوية اليوم

تسير الشركة الوطنية مصر للطيران على مدار اليوم الجمعة، 68 رحلة جوية تنقل على متنها قرابة 6 آلاف راكب، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 68 رحلة جوية بمعدل 47 رحله دوليه إلى كل من جوانزو ، بغداد ، كازبلانكا ، تونس ، لاجوس ، الدوحة ، أبوظبي ، لارناكا ، لندن ، دوالا ، باريس ، اسطنبول ، ميلانو ، امستردام ، روما ، ميونيخ ، موسكو ، نيويورك ، جوبا ، برلين ، فرانكفورت ،دبي ، البحرين ، اسطنبول ، الخرطوم ، بودابست ، بيروت ، عمان ، الشارقة ، عنتيبي ، نيروبي ، أديس ابابا ، اربيل و17 رحلة داخلية الي شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان و 4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5951 راكب.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.