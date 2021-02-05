تصدير 909 طن دواجن.. ننشر أهم أنشطة وزارة الزراعة خلال أسبوع

اصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم 24، حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من 29 يناير حتى 4فبراير الجاري وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة.

وأصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

والقى الانفوجراف الضوء على الاجتماع الذي ترأسه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، لللجنة التنسيقية بين الزراعة والري، بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارتين.

واشار الملخص الاسبوعي، الى ان الوزارة ، ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو"، وقعا مشروع البرنامج العالمي للأمن الصحي 2021-2024، من أجل تعزيز الوقاية من الأمراض الحيوانية المصدر المستجدة والمعاودة والمتوطنة والكشف عنها والاستجابة لها وللتهديدات التي تمثلها مقاومة مضادات الميكروبات في مصر والتي سيكون لها تاثيرات قومية وإقليمية في تعزيز مراقبة أمراض الحيوان والأمراض الحيوانية المصدر العابرة للحدود

كما أعلنت الوزارة ، تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة إلى الدول العربية وشرق أسيا وأفريقيا، حيث بلغ إجمالي ما تم تصديره منها، بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي إعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من انفلونزا الطيور، حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها و 32 ألف كتكوت و3.6 مليون بيضة مائدة و119 ألف بيضة تفريخ.

وخلال هذا الاسبوع تم تجديد الاعتماد لمعامل مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البنى في محصول البطاطس، وذلك للعام الثاني على التوالي وحصوله على شهادة الجودة والاعتماد الدولي "ايزو"، كذلك قام فريق فني من المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) بزيارة معامل الفحص بالمقر الرئيسي لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، ومعامله الفرعية لتجديد الاعتماد لعدد 246 اختبار معملي بالإضافة إلى إعتماد لعدد 110 اختبار معملي جديد بمعامل المعهد وفروعه التي وصل عددها الاجمالى إلى 356 اختبار معتمد طبقا للمواصفة الدولية ISO 17025.

ونفذت الإدارة العامة لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، حملة مكافحة القوارض لحماية محصول القمح، حيث تستمر الحملة حتى منتصف مارس المقبل وذلك من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض، كما اعلنت الهيئة العامة للخدمات البيطرية ، ضبط حوالي 119 طن و964 كيلو من اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها غير صالحة للاستخدام الآدمي،وتم تحرير 1095 محضر بتلك المخالفات، وقامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية بشن حمله مكبرة في 12 محافظة والمرور والتفتيش على 268 مركز لبيع وتداول الادوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر يناير وتم رصد 119 مركز مخالف ما بين العمل بدون ترخيص ووجود ادوية منتهية الصلاحية ووجود ادوية محظورة او مجهولة المصدر وتم تحرير المحاضر اللازمة بتلك المخالفات.

وقام فريق من باحثي قسم القمح بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، ومركز البحوث الزراعية، بزياره ميدانية لمركز الرحمانيه في محافظه البحيرة لمتابعه الحالة العامة لمحصول القمح، والتواصل مع المزارعين والمرور على الحقول الإرشادية من محصول القمح والمزروعة بالأصناف جيزه171 وجميزة 12 مصر 3.