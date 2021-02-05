درجات الحرارة في مختلف المحافظات |حالة الطقس اليوم الجمعة 5 فبراير

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الجمعة الموافق 5 فبراير 2021، طقس مائل للدفء على القاهرة والوجه البحري، وجنوب سيناء والرياح نشطة ، معتدلا على السواحل الشمالية والرياح نشطة.

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ويسود طقس مائل للدفء على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط على شمال الصعيد.



خريطة الأمطار اليوم

فيما أعلن محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من القاهرة والجيزة والقليوبية حتى فترة الظهيرة، وأمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على محافظات السواحل الشمالية الإسكندرية ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة.

وأمطار متوسطة تكون غزيرة رعدية أحيانًا على بعض المناطق من سلاسل جبال البحر وجنوب سيناء، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من جنوب البلاد .

حالة الطقس ليلًا

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلًا على القاهرة والوجه البحري، وشمال و جنوب الصعيد، بارد على السواحل الشمالية، وجنوب سيناء.



درجات الحرارة اليوم في محافظات الجمهورية اليوم الجمعة 5 فبراير 2021

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 12 العظمى 20

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 19

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة في نخل الصغرى 10 والعظمى 24

درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 17 والعظمى 22

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 15 والعظمى 22

درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 06 والعظمى 18

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 24

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 15 والعظمى 24

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 26

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 10 والعظمى 17

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 19

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 14 العظمى 20

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 13 والعظمى 21

درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 12 والعظمى 21

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 10 والعظمى 21

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 09 والعظمى 23

درجات الحرارة فى اسيوط الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 09 والعظمى 22

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 10 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 11 والعظمى 23

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 08 والعظمى 22

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 18 والعظمى 24

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 19 والعظمى 25

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 26